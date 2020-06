Bam Bam Twist di Achille Lauro: audio e testo del singolo

Achille Lauro introduce il gettone nel suo pazzo jukebox e seleziona il tasto A1. BAM BAM TWIST è il nuovo singolo ed inizia subito un’estate anni ‘60. Qui sotto trovate audio e testo del brano.

Audio

Testo

Si balliamo bam bam, bam bam

triste e poi bam bam, bam bam

modella amore bam bam, bam bam

ragazzi fuori bam bam, bam bam

Adrenalina

stiamo sopra al bancone io e te

si sia una rapina

svuoto le tasche mi riempio di te

si donna bambina

è una Madonnina che piange per me

ma poi mi rovina

ed io che so farmi rovinare da te

Si balliamo bam bam, bam bam

triste e poi bam bam, bam bam

modella amore bam bam, bam bam

ragazzi fuori bam bam, bam bam

oh si bam bam, bam bam

bam bam, bam bam

bam bam, bam bam

bam bam, bam bam

Da un’overdose di rose mio amor

è una danza tra scheletri

una pallottola dal mio juke box

stiamo dando fuoco ai sedili

è una cabrio rosa mio amor

questa è vita per noi

non c’è città che basti per noi

La tua gonna è Las Vegas

togliala poi

solo un ricordo che ho rimosso

Bam bam, bam bam

triste e poi bam bam, bam bam

modella amore bam bam, bam bam

ragazzi fuori bam bam, bam bam

Un twist e poi bam bam, bam bam

si balliamo bam bam, bam bam

triste e poi bam bam, bam bam

modella amore bam bam, bam bam

fammi fuori bam bam, bam bam

oh si bam bam, bam bam

bam bam, bam bam

oh si bam bam, bam bam

bam bam, bam bam

bam bam, bam bam