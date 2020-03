Il concerto di Avril Lavigne è stato ufficialmente cancellato a causa del Coronavirus. Non sarà quindi recuperata nessuna delle due date come i fan speravano. Niente Italia per questo tour e la stessa sorte è toccata a Parigi e Zurigo, entrambe cancellate.

Con un post su Instagram la cantante ha voluto confermare la cancellazione di queste date del tour, che si aggiunge anche a quello asiatico cancellato settimana scorsa. Con lo stop di qualsiasi attività ricreativa fino al 3 aprile era un po’ nell’aria la sospensione anche di questo concerto.

Le parole di Avril Lavigne

Ecco cosa ha commentato la cantante di Head Above Water: “Sfortunatamente per decisione del governo italiano e francese di cancellare tutti gli spettacolo, purtroppo non abbiamo altra scelta che cancellare gli show del 15 e 16 marzo e del 26. Abbiamo provato a spostare gli show ma questi limiti non lo hanno reso possibile. Purtroppo non sarò in grado di suonare per i miei fan italiani e francesi per questo Head Above Water Tour e sono molto triste per questo”.

Info e rimborsi

I biglietti per entrambe le date saranno sicuramente rimborsati, anche se non si conoscono ancora esattamente i modi in cui questo avverrà e in che tempi. Continuate a seguirci e a consultare il nostro sito per essere aggiornati sul metodo di rimborso e tutte le novità utili sul concerto di Avril Lavigne.

Tenete sempre in considerazioni le informazioni che arrivano dai canali ufficiali, in questo caso TicketOne e Ticketmaster e l’organizzazione del concerto. Speriamo che in futuro la cantante possa tornare nel nostro paese. L’ultima volta era stata nel 2011, ben 9 anni fa. Tantissimi i fan che aspettavano questo importantissimo comeback ma ne sono sicuramente rimasti delusi ma è una cosa che va lontana dalla volontà della cantante purtroppo.

E voi avreste partecipato a uno dei due concerti di Avril Lavigne a Milano?