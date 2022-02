BTS portano Permission to Dance on Stage anche a Las Vegas

I BTS porteranno il loro spettacolo Permission To Dance on Stage anche nella città di Las Vegas.

Il gruppo K-pop terrà quattro spettacoli esclusivi ad aprile, quando si esibiranno davanti a un pubblico e gli show saranno trasmessi in diretta.

I concerti di Permission to Dance on Stage si terranno l’8, 9, 15 e 16 aprile all’Allegiant Stadium.

Insieme ai quattro spettacoli, i BTS hanno annunciato anche quattro eventi speciali intitolati LIVE PLAY a LAS VEGAS.

Questi ultimi saranno trasmessi dal vivo e si terranno presso l’MGM Grand Garden Arena, proprio nel momento in cui si svolgono e sul grande schermo.

La registrazione per l’acquisto dei biglietti è attualmente aperta, da ora fino a sabato 26 febbraio alle 17:00 (PT) su Ticketmaster. La vendita per l’evento avrà inizio l’8 marzo.

Il tour a Seoul dei BTS

Proprio di recente, i BTS hanno annunciato le date del tour nella capitale della Corea del Sud che segna i primi concerti in patria dall’ottobre 2019.

Big Hit Music ha voluto che tutti gli ARMY avessero la possibilità di partecipare al concerto Permission to Dance on Stage – Seoul, in tempo reale e nei cinema selezionati.

La visione dal vivo del concerto sarà trasmessa nei cinema di tutto il mondo il 12 marzo. Qui in Italia sarà possibile guardare la proiezione in esclusiva nei The Space Cinema.

Sul sito della catena di multisale, intanto, le prevendite per l’evento sono state appena aperte.