Settembre ha partecipato ai casting di Amici 20? Ecco chi è (biografia)

All Music Italia sgancia una nuova indiscrezione bomba. Il sito dedicato interamente alla musica italiana ha infatti anticipato che fra gli allievi di Amici 20 ci potrebbe essere un altro tiktoker. Proprio così: dopo Valerio Mazzei ad entrare nella scuola potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) Settembre!

Avete capito bene: il tiktoker, che oggi vanta su TikTok oltre 740.000 follower, avrebbe partecipato ai provini di Amici 20. Si tratta, almeno per il momento, di informazioni che dobbiamo prendere con le pinze. Fino a che il programma non andrà in onda (intorno al mese di ottobre) non sapremo infatti i nomi dei candidati al banco del talent.

Ma chi è Settembre? Scoprite insieme a noi di Ginger Generation tutte le curiosità su questo giovane artista!

Clicca qui per comprare Bum Bum!





Chi è Settembre, possibile candidato alla scuola di Amici 20

SETTEMBRE (Napoli, 2001) è Andrea Settembre. Fin da piccolo dimostra una forte passione per la musica e per lo spettacolo, che lo porta, all’età di sei anni, a frequentare vari corsi di danza e canto. Si iscriverà poi ad un’Accademia per approfondire i vari stili canori e raffinare la tecnica vocale. All’età di 12 anni partecipa alla trasmissione “Io Canto” in onda su Canale 5 e inizia a scrivere canzoni. Pochi anni dopo pubblica i singoli “Selfie” e “Su”, con il quale vincerà il Festival Show edizione 2016. Nel 2019 partecipa al programma “The Voice of Italy”. Parallelamente al percorso da cantautore, l’artista ha un ottimo seguito come TikToker, dagli oltre 700 mila followers, e YouTuber. Dopo la pubblicazione del singolo “Soli Insieme”, l’artista torna con “BUM BUM”.

Il significato di Bum Bum: ecco di cosa parla la canzone di Settembre!