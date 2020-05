Taika Waititi dirigerà un film inedito di Star Wars

Il vincitore del Premio Oscar Taika Waititi dirigerà un nuovo film dell’universo di Star Wars. Il regista di Jojo Rabbit sarà anche co-sceneggiatore insieme alla candidata all’Oscar Krysty Wilson-Cairns. Taika Waititi non è nuovo all’universo di Star Wars, oltre ad aver prestato la voce al droide IG-11 di The Mandalorian ha anche diretto l’episodio conclusivo della serie.

Ma le novità legate all’universo di Star Wars non sono finite qui.

Inoltre, la sceneggiatrice candidata all’Emmy Leslye Headland (Russian Doll, The Wedding Party) sta attualmente sviluppando una nuova serie di Star Wars per Disney+. Headland sarà la sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie in fase di sviluppo.

Il progetto andrà ad aggiungersi a un catalogo sempre più ricco di storie dedicate a Star Wars della piattaforma streaming di Disney, che includerà la seconda stagione di The Mandalorian, ora in fase di post-produzione, e altre due serie: una basata su Cassian Andor e ambientata prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, e una che segue le avventure di Obi-Wan Kenobi tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza.

La data di uscita del progetto di Taika Waititi non è ancora stata annunciata, mentre il progetto di Leslye Headland è in fase di sviluppo.

Insomma, è chiaro ormai che la Disney ha grandi progetti per la saga di Star Wars. Progetti che saranno canalizzati tra le sale cinematografiche, come il film di Taika Waititi, e Disney+. Quest’ultimo in particolare sarà il contenitore privilegiato per i contenuti a tema della major, soprattutto dopo la chiusura definitiva dello storico canale Disney Channel.