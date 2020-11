Arianna Gianfelici, cantante di Amici 20, ha presentato uno dei suoi brani inediti in occasione della puntata di Amici trasmessa su Canale 5 lo scorso 28 novembre. Il titolo del pezzo è Scatola del cuore.

Il brano è una ballad molto intensa e toccante che parla di una storia vera che ha riguardato Arianna in prima persona. Il pezzo è infatti dedicato al padre di Arianna, che è purtroppo venuto a mancare.

L’inedito di Arianna non ha fatto impazzire Rudy Zerbi, che non è convinto di voler tenere la ragazza nella scuola. Il maestro si è detto molto dubbioso sulla qualità della sua interpretazione e si prenderà ancora qualche giorno per decidere. La permanenza di Arianna nella scuola sembra insomma appesa ad un filo, almeno per ora.

Qui sotto trovate il tesro di Scatola del cuore di Arianna!

e spiegami la grande lontananza

tra vivere e morire che mi fa stare senza via

e non mi importa cosi tanto

in fondo puoi capirla

se tanto tu non torni

non c’è poi differenza

ti voglio qui con me

dentro la mia stanza

e sentire quel profumo

quella tua dolce essenza

ho sofferto così tanto

che quasi non ricordo

l’amore della gente

in quel brutto incidente

mi ricordo quando mi facevi addormentare

e giuro sarai li quel giorno sull’altare

ti spingerò le mani

e mi girerò a guardare

quel sorriso ormai spento

sul viso di mia madre

se chiudo gli occhi ho immagine di te

che sia un sogno che sia notte

son sicuro che di te qualcosa c’è

nella melodia di un pianoforte

ora che non ho più niente

tranne che la mia fragilità

so che rimarrai per sempre

nella scatola del cuore con su scritto il mio papa

nella scatola del cuore con su scritto il mio papa’