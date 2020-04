BTS: il Map of the soul tour 2020 posticipato causa Coronavirus

Una brutta notizia per tutti i fan dei BTS, seppur non proprio inaspettata. Big Hit Entertainment ha infatti annunciato il rinvio del tanto atteso Map of the soul 2020 Tour!

[공지] #BTS MAP OF THE SOUL TOUR 일정 전면 재조정 안내 (+ENG/JPN/CHN)https://t.co/oRMTqok4zn — BTS_official (@bts_bighit) April 28, 2020

La notizia, giunta poche ore fa, non ci stupisce più di tanto. Era a questo punto piuttosto ovvio che i BTS, a causa dell’emergenza Coronavirus, avrebbero dovuto modificare i loro piani live.

Map of the soul 2020 dei BTS rinviato: ecco tutto quello che sappiamo

Il tour 2020 dei BTS sarebbe teoricamente dovuto partire lo scorso 11 aprile da Seoul. Ma la capitale koreana, come praticamente tutte le capitali del mondo, è stata travolta dall’emergenza sanitaria.

Il tour, in teoria, avrebbe dovuto poi proseguire per tutta l’estate e sarebbe dovuto sbarcare anche in Europa. A luglio i Bangtan Boys avevano promesso ai fan europei diverse date spalmate fra Inghilterra, Germanie e Spagna. Purtroppo nessuna di queste tappe si svolgerrà. E il peggio è che non abbiamo idea di quanto saranno recuperate.

Ecco qual era il calendario iniziale.

Luglio 3 London, UK Twickenham Stadium

4 London, UK Twickenham Stadium

11 Berlin, Germany Olympiastadion Berlin

12 Berlin, Germany Olympiastadion Berlin

17 Barcelona, Spain Estadi Olimpic Lluis Companys

18 Barcelona, Spain Estadi Olimpic Lluis Companys

La vendita dei biglietti per il tour 2020 dei BTS, ovviamente, è stata immediatamente interrotta. Chi avesse acquistato i biglietti per il Map of the soul 2020 Tour dei BTS, ovviamente, sarà presto rimborsato. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito dell’organizzatore, Live Nation e su Ticketmaster.

An announcement regarding BTS MAP OF THE SOUL TOUR >> https://t.co/bEaVXs7SfT More info: https://t.co/U0fuRdFRa0 pic.twitter.com/Cc9xHzKn32 — ticketmasteruk (@TicketmasterUK) April 28, 2020

Nel frattempo la BTS Army sta commentando la notizia con l’hashtag Map_of_the_soul_tour.

I BTS, dal canto loro, stanno passando questo brutto periodo di reclusione insieme. In questi giorni, in particolare, la band ha annunciato l’arrivo di nuova musica a breve e anche di un nuovo documentario, intitolato Break the silence.