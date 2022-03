Simple Plan: data di uscita e tracklist di Harder Than It Looks

Grandi novità in arrivo per i fan dei Simple Plan! La band ha, infatti, annunciato l’arrivo del nuovo album Harder Than It Looks.

Questo ultimo e attesissimo progetto è il sesto studio album della band canadese a 6 anni di distanza dall’ultimo lavoro Taking One For The Team. Da quel 2016 di cose ne sono successe e non parliamo soltanto della pandemia che ha colpito tutti.

Se siete fan veterani della band saprete che, ormai da tempo, i membri sono rimasti in 4 e non più 5 come nella formazione originale. Questo perché il bassista David Desrosiers si era allontanato dai SP, prima per motivi di salute legati alla depressione. Ma negli ultimi anni un ciclone si è abbattuto sulla band. David è stato, infatti, accusato di aver molestato alcune sue fan durante i concerti e per questo è stato allontanato.

Questo però non ha messo in discussione l’unione dei SP e l’amore degli Astronauts in tutto il mondo. Pierre Bouvier, Seb Lefebvre, Jeff Stinco e Chuck Comeau non hanno mollato e continuano a portarci musica ormai da oltre un ventennio.

Data di uscita e tracklist di Harder Thank It Looks

Parlando però del loto ultimo lavoro, Harder Than It Looks, uscirà il prossimo 6 maggio. Manca davvero ormai pochissimo.

1. Wake Me Up (When This Nightmare’s Over)

2. Ruin My Life (feat. Deryck Whibley)

3. The Antidote

4. A Million Pictures Of You

5. Anxiety

6. Congratulations

7. Iconic

8. Best Day Of My Life

9. Slow Motion

10. Two

Siete curiosi di ascoltare il nuovo album dei Simple Plan?