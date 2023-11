Amici 23: anticipazioni puntata del 26 novembre (spoiler)

Ecco le anticipazioni di Amici 23: oggi è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 26 novembre su Canale 5.

Come sempre, a diffondere cosa è successo negli Studi Elios ci hanno pensato le talpe di SuperguidaTv.it.

Nel caso in cui non desideriate sapere spoiler, vi consigliamo di non proseguire con la lettura di quest’articolo.

Durante la settimana ai ballerini e cantanti è stato chiesto di svolgere una gara dove i giudici erano loro stessi.

Sia la maestra Celentano che Rudy Zerbi hanno chiesto alla produzione di mandare in sfida chi arrivava ultimo e penultimo.

La produzione ha accettato sottolineando che sarebbero stati i professori a decidere se mandare o meno in sfida il proprio allievo.

Anticipazioni di Amici 23

Gli ospiti e i giudici

Due vincitori del talent show, presentano in quest’occasione i loro più recenti singoli. Si tratta di Gaia Gozzi e di Luigi Strangis.

Giudicano la gara canto Orietta Berti e Stash Fiordispino, quella di ballo è giudicata da Rebecca Bianchi.

Classifiche canto e ballo

Classifica canto: in aggiornamento

Classifica ballo: in aggiornamento

Le sfide e gli eliminati

Nel corso della registrazione, Chiara affronta una sfida contro una ballerina di nome Lucia, giudicata da Garrison Rochelle. Il motivo?

La ragazza si è posizionata ultima nella classifica giudicata dai ballerini stessi, come trasmesso nel daytime di giovedì 23 novembre.

Ebbene, la ballerina allieva di Emanuel Lo deve lasciare la scuola! Sfortunatamente, non va meglio per Stella che per lo stesso motivo affronta la sfidante Martina.

La giovane cantante deve, dunque, rinunciare al suo banco. Per quanto riguarda Nicholas, invece, è chiamata a giudicare Nancy Berti che decide di congelare la sfida.

Kumo, Holy e Sarah, ultimi nelle classifiche giudicate da ballerini e cantanti, vengono salvati dai rispettivi professori. Pertanto, per il momento, la loro permanenza nella scuola è salva.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni di Amici 23? Guarderete la puntata su Canale 5 o su Witty tv?