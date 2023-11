Napoleon: tutto sul biopic su Napoleone Bonaparte

Napoleone torna al cinema con Napoleon, biopic diretto da Ridley Scott che vede nei panni del protagonista Joaquin Phoenix insieme a Vanessa Kirby nel ruolo di Giuseppina. Un kolossal imponente che si pone l’ambizioso obiettivo di riportare al cinema una delle figure più controverse ma allo stesso tempo affascinanti della storia.

Il trailer del film

Quando esce il film

Il film arriverà al cinema il 23 novembre distribuito da Eagle Pictures. Successivamente sarà disponibile in streaming su Apple TV+.

Il cast di Napoleon

Diretto da Ridley Scott che torna a cimentarsi con il cinema storico dopo The Last. Del, Napoleon vede Joaquin Phoenix nei panni del Generale francese. Al suo fianco Vanessa Kirby (che ricorderete per la sua interpretazione della Principessa Margaret in The Crown) che interpreta il suo grande amore e prima moglie Giuseppina di Beauharnais.

La trama ufficiale del film

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

