Amici 23: Zerbi ritira la maglia a Matthew, la Pettinelli lo prende in squadra?

Colpo di scena durante il daytime di Amici 23 di martedì 21 novembre, in cui Matthew esprime il desiderio di cambiare squadra e passare da quella di Rudy Zerbi a quella di Anna Pettinelli.

Ecco che cosa è successo

In casetta, dopo la puntata, il cantante fa delle riflessioni che potrebbero cambiare il suo percorso nella scuola. Ed è quello che accade. Matteo confessa ai suoi compagni che non si sente abbastanza apprezzato dal suo professore di riferimento.

Non vede nei suoi occhi quella scintilla che c’è durante le esibizioni di Petit, Holden e Lil Jolie che sono gli altri suoi allievi.

Matthew consegna la maglia di Amici 23

Ovviamente, in men che non si dica, Zerbi viene a conoscenza di che cosa ha detto il cantante. Così, Rudy in persona si dirige in casetta per parlare con il ragazzo.

La fiducia è un aspetto molto importante tra allievo e professore e dalle parole di Matthew è evidente che questa è venuta a mancare.

Per questa ragione, il professore decide,”senza alcun tipo di rabbia” di ritirare la sua maglia.

Se Anna Pettinelli deciderà di ridargliela, entrerà nella sua squadra, altrimenti dovrà andare a casa.

La reazione di Mew? La ragazza, nel frattempo, era a lezione ma dopo aver appreso l’accaduto si è convinta che Anna accetterà di lavorare con Matthew.

La professoressa, in effetti, durante la formazione della classe era interessata al talento di Matteo e molto probabilmente non ha cambiato idea.

Il daytime di Amici 23 di oggi lascia la questione in sospeso, con la conduttrice radiofonica che ha accettato d’incontrarlo: come andrà a finire lo scopriremo nelle prossime puntate.

Cosa ne pensate della decisione di Matthew? Secondo voi Anna Pettinelli lo vorrà nella sua squadra?

