Martina ad Amici 23: chi è la cantante (età, Instagram e curiosità)

La cantante Martina Giovannini è una nuova allieva di Amici 23 ed è entrata nella scuola durante la puntata di domenica 26 novembre.

La ragazza subentra nel talent show prendendo il posto di Stella Cardone nella squadra di Anna Pettinelli, in seguito ad una sfida.

Sin da subito, Martina si è fatta notare per la grande padronanza vocale e il timbro piuttosto scuro. La difficoltà più grande per lei non sarà l’intonazione, dunque, ma quella di essere se stessa nelle cover, senza “imitare” quelli che sono i suoi evidenti riferimenti musicali.

Chi è Martina Giovannini

La nuova cantante di Amici 23 ha 23 anni e vive a Roma con la sua famiglia, suo padre è italiano e sua madre è brasiliana.

Date le sue origini, parla italiano e portoghese. Oltre a coltivare la passione per il canto, proprio di recente Martina ha conseguito una laurea triennale in Biotecnologie.

Anche per via del suo impegno con l’Università, ha aspettato diversi anni prima di tentare la strada di Amici.

La giovane, in compenso, ha una certa confidenza con il palco dato che si esibisce con ben due band. In passato ha persino partecipato al contest musicale Tour Music Fest.

Tra i suoi artisti preferiti c’è innanzitutto Beyoncé e poi Stevie Wonder, per questa ragione la sua arte è decisamente improntata sulla Black Music.

Profilo Instagram

Il profilo Instagram di Martina Giovannini è @martina.giovannini dove la cantante condivide delle cover al piano oppure con una base musicale.

In merito alla sua vita privata, sappiamo sin da ora che Martina non è fidanzata. Anzi, ha confessato di non essere mai stata impegnata.

Per quanto riguarda l’altezza, Martina dovrebbe essere alta all’incirca 1.70 m. E voi che cosa ne pensate della nuova cantante di Amici 23?

