Amici 23: anticipazioni 25 febbraio (eliminati e maglie per il serale)

Ecco le anticipazioni di Amici 23, dopo la registrazione della nuova puntata di domenica 25 febbraio.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso presenta il suo pezzo Fino a qui.

Un altro ospite ricorrente si riaffaccia nella trasmissione, si tratta di Fiorella Mannoia che oltre a portare il suo brano sanremese Mariposa è giudice per il canto.

Le anticipazioni di Amici 23

A giudicare la gara cover per il canto, oltre a Fiorella c’è Fabrizio Moro e il produttore discografico nonché calciatore Drillionaire.

Classifiche canto e ballo, eliminato

Classifica canto (cover)

Petit Mida Lil Jolie Ayle Sarah Nahaze Kia Malìa

Classifica ballo

Sofia Lucia Kumo Nicholas e Giovanni

Niente da fare, purtroppo, per Malìa. Il suo prof, Rudy Zerbi, vedendolo arrivare ultimo anche questa volta, decide di eliminarlo.

Una decisione sofferta presa in vista dell’imminente serale. Piccola grande consolazione: arrivano per lui i complimenti di Madame che via social ha apprezzato, nel corso delle settimane, la sua capacità di scrittura e in generale le sue qualità artistiche.

Altri spoiler di Amici 23

Il compito di Mida

Ennesima prova per l’allievo della Cuccarini, assegnata come sempre dalla Pettinelli. Il cantante deve eseguire Vivo per lei di Giorgia e Bocelli e deve cambiare la metrica rispettando le parole. Risultato insufficiente secondo la speaker radiofonica. Nonostante questo, la sua prof Cuccarini gli ridà la maglia per il serale!

Il compito per Nicholas è occasione di una discussione molto forte tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, in cui si intromette anche la Celentano che invita il prof a dargli la felpa dorata.

Maglie per il serale

Questa volta ottengono l’accesso alla fase conclusiva, per volere dei rispettivi prof e dopo averli visti esibire, oltre a Mida, Lucia e Petit.

Gossip e litigi

Durante la registrazione, per suggerimento di Maria, c’è un bacio tra le due coppie del talent show: Marisol e Petit e Mida e Gaia. Tutti i professori, come dicevamo, litigano non trovando un punto d’incontro per quanto riguarda Nicholas.

Mida cede al pianto a causa degli attacchi della Pettinelli e prima di ottenere la maglia per il serale canta Rossofuoco. Subito dopo aver ricevuto la felpa, balla imitando le movenze di Gaia dopo che lei stessa aveva ottenuto la maglia, due settimane fa. Ormai è una tradizione!

Anche i prof di canto però non risparmiano colpi e discutono tra loro riguardo la classifica generale, in particolare per le posizioni di Nahaze e di Ayle.

Dopo le anticipazioni, non resta che guardare la puntata di Amici 23 su Canale 5 o su Witty.tv.

