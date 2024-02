Amici 23: Ayle è riammesso nella scuola, le reazioni dei compagni

Nel daytime del 14 febbraio di Amici 23 Ayle è riammesso nella scuola dopo che ha lasciato il talent show perché sopraffatto da un momento d’impulsività.

Nonostante siano 4 contro 21 a volere il suo rientro, Anna Pettinelli si prende le sue responsabilità, convinta che il ragazzo abbia capito, che non bisogna condannarlo e al contrario tendergli una mano. La prof crede che d’ora in poi si comporterà come un soldatino, altrimenti non ci saranno più discussioni e non ci saranno altre chance.

Ayle rientra nella la scuola di Amici

Il cantante, che nel frattempo è già tornato negli studi Elios mentre i professori stavo discutendo, incontra subito la sua insegnante che gli riconsegna la maglia.

Anna ribadisce che si sta prendendo un’enorme responsabilità riguardo quelli che saranno i suoi comportamenti, d’ora in avanti. Che un allievo decida di andarsene e che poi rientri non è mai successo prima nella storia del programma.

Per questa ragione, non saranno mai più ammessi ritardi e scuse e dovranno esserci segnali di grandissima fermezza da parte sua.

Ayle, dal canto suo, racconta di essersi pentito subito di quello che ha fatto e che una volta tornato a casa ha letto dei messaggi d’incoraggiamento da parte degli spettatori. Quelle parole lo hanno aiutato a rendersi conto che lui non è per tutti e che gli basta essere apprezzato da un numero contenuto di persone.

Il suo unico obiettivo è ora quello di portare a termine questo percorso, visto che nella sua vita non è mai riuscito a concludere qualcosa. Non si lascerà più scoraggiare dalle classifiche, ma sarà determinato solo a sconfiggere la sua paura sul palco.

Ecco le reazioni degli altri ragazzi

Arriva il momento di rientrare nella casetta di Amici. Ad attenderlo ci sono tutti ed hanno qualcosa da dirgli perché sono molto delusi ed arrabbiati per la sua fuga.

Il primo a prendere la parola è Holden che chiede quale sia il motivo per cui ha scelto di tornare. Chi è il vero Ayle? Quello che ha scelto di andare via o quello che ha chiesto di poter rientrare?

Il cantante confessa di essersi pentito appena entrato in macchina ma non è tornato indietro, per una questione di coerenza verso se stesso.

Amare sono le parole di Malìa, l’unico che insieme a Lucia ha votato di sì per il suo rientro. Si è schierato dalla sua parte anche mettendo a rischio il suo posto al serale e questo perché Ayle, una volta fuori, avrebbe potuto cadere e mai più rialzarsi. Ora è arrivato il momento per lui di dare il massimo e di rispettare le regole, come fanno tutti.

Anche Sarah prende parola affermando che ha votato no sin dal”inizio perché era troppo tempo che lui desiderava andare via. Mentre lì ci sono persone che lottano per tenere quel banco e lo fanno con tutte loro forze.

Alla fine, nonostante la delusione, i ragazzi ammettono che gli è mancato e che lo perdonano. Sta ora a lui saper dimostrare di meritare quest’ultima possibilità.

Cosa ne pensate del ritorno di Ayle ad Amici 23?