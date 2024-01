Sanremo 2024: testo, significato e autori di Fino a qui di Alessandra Amoroso

Il testo del brano Fino a qui di Alessandra Amoroso è stato pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni, con il numero della rivista del 30 gennaio.

La canzone è stata scritta e composta dalla stessa Amoroso, con l’aiuto di Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Fabio Clemente, Alessandro Merli (Takagi & Ketra) e P. Pasini.

“Ho sempre detto: farei Sanremo solo se avessi un brano che mi possa rappresentare. E stavolta ce l’ho!” ha dichiarato Alessandra a proposito del suo primo Festival.

E quante notti sono stata sveglia a disegnare sul soffitto anche solo una stella ✨ Siamo arrivati FINO A QUI 🐜🌃✨#sanremo2024 pic.twitter.com/hTELGao6gd — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) January 30, 2024



Testo Fino a Qui Alessandra Amoroso

Roma dorme

Per miracolo

Le sue piazze

I suoi caffè

Caramelle anti-panico

Alle 2:43

Un’altra notte di pioggia

Scivola come una goccia

Non sanno che sto male

Forse nemmeno gli importa

Prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori un

Freddo cane

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Ma che sarà mai

Se ti sembro un po’ smarrita

In questa notte infinita

So chi sono io

Nello spazio

Una formica

Che si perde tra i vicoli

Di questa città

Che mi ascolta

Come nessun altro

Ha fatto mai con me

Va bene

Io prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori il temporale

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

E quante notti

Sono stata sveglia

A disegnare sul soffitto

Anche solo una stella

A sentirmi

Come Sally

Senza avere più voglia

Di fare la guerra

E poi cadere cadere

Cadere cadere

Cadere giù

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Significato della canzone

Il testo di Fino a qui di Alessandra Amoroso, come riportato da Sorrisi, è una ballad che parla di difficoltà della vita di tutti i giorni e della capacità di rialzarsi.

La situazione ideale per ascoltarla? “Divano, candele, incensi e questa riflessione: dopo una caduta si possono aprire mille possibilità” ha detto la cantante.

Chi è Alessandra Amoroso

Nata a Galatina (in provincia di Lecce) nel 1986, nel 2009 vince l’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, sotto la direzione del coach Luca Jurman.

Dopo la vittoria, pubblica il suo primo singolo intitolato Immobile e il suo primo EP.

Poco dopo arriva l’album Senza nuvole, seguito da undici SEAT Music Awards, due MTV Awards, due Power Hits Estate e due MTV Europe Music Awards

Nel 2014 il suo primo concerto all’Arena di Verona a cui hanno partecipato anche Annalisa, Marco Mengoni, Giorgio Panariello, Moreno, Emma e Fiorella Mannoia.

Poi è la volta dell’album Vivere a colori e una serie di fortatissimi tormentoni estivi con i Boomdabash, tra cui Karaoke e Mambo Salentino.

Quante volte a Sanremo

Per la Amoroso questo rappresenta il debutto come cantante in gara ma ha già calcato il palco come ospite:

nel 2010 duettando con Valerio Scanu nella serata cover nel 2012 ha duettato con Emma Marrone nella serata cover nel 2019 è stata ospite del Festival condotto da Claudio Baglioni



La cantante è tra gli artisti più quotati a vincere Sanremo 2024. La parte più interessante del testo di Fino a qui di Alessandra Amoroso:

“E anche se lentamente cado giù, da un grattacielo durante il volo piano dopo piano mi ripeto fino a qui tutto bene”.

Potrebbe interessarti anche:

I testi e i significati delle canzoni di Sanremo 2024