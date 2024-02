One Day: la scena più straziante della serie tv non è presente nel romanzo

La serie tv di One Day ha una scena straziante che non è presente nel romanzo. È stata scritta appositamente per la serie tv ed ha cambiato drasticamente il finale di Dexter. Ecco tutto quello che dovete sapere ma fate attenzione agli spoiler se ancora non avete visto lo show.

One Day: la scena aggiuntiva della serie tv

Attenzione agli spoiler se non avete ancora visto la serie tv

La scena in questione è ambientata durante il secondo anniversario della morte di Emma in cui Dexter parla con il fantasma della sua defunta moglie.

Quel giorno, dopo che tutti se ne sono andati, Dexter entra in una stanza con le scatole contenenti gli effetti personali di Emma e piange sua moglie mentre si siede con la schiena contro il muro. Un Dexter in lacrime immagina quindi di parlare con il fantasma di Emma, mentre lei scherza sulle sue apparizioni quando aveva vent’anni e consola Dexter ricordandogli che “non sarà sempre così” e che il “tempo” lo aiuterà ad andare avanti.

Per quanto emotivamente risonante fosse questa scena, non faceva parte del libro One Day di David Nicholls che anzi mostrava un Dex ancora intento a bere e dedito a curiosare tra le scatole di Emma assieme ai sui cari, compresi i genitori di Emma, e poi ricorda il giorno in cui si sono incontrati per la prima volta all’Arthur’s Seat.

I toni delle scene del libro e dello show finiscono per risultare molto diversi, e la serie alla fine si rivela più efficace. La versione della giornata dello show è molto più malinconica, ma è un modo più forte per mostrare quanto sia ancora oscuro il mondo di Dexter senza Emma e quanto lui faccia ancora fatica a lasciarla andare. Anche se sono passati due anni senza Emma, non può vivere senza di lei, al punto che immagina che lei gli parli e lo consoli mentre è seduto da solo con le sue cose in una stanza buia.

Dexter ha ancora molto lavoro da fare prima di poter andare avanti completamente, ma ci arriva con l’aiuto di Emma. Si sente profondamente in colpa anche solo per aver provato ad andare avanti o ad essere felice senza di lei, ma sa che lei vorrebbe che lui continuasse ad andare avanti e guarisse con il tempo. Questa versione della scena è davvero importante perché contrasta il lutto autodistruttivo di Dexter del primo anno, ma mostra che sta ancora facendo progressi nonostante non sia ancora in grado di immaginare il suo futuro senza Emma.

Potrebbe interessarti anche: