Amici 21: video e testo dell’inedito Come Come di Sissi

Come come di Sissi è il titolo del primo inedito presentato dalla nuova allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, Silvia Cesana, in arte Sissi.

Il brano è stato eseguito per la prima volta nel corso del pomeridiano di domenica 31 ottobre, andato in onda su Canale 5. Con questo pezzo, la giovanissima cantautrice ottiene un banco nella scuola.

Riguarda qui l’esibizione con il brano

Testo Come come Sissi di Amici

Dimmi come, come

come faccio a non pensare a te per ore pre

non sei qui e mi fai impazzire

piango per ore, ore

quando piove

io ti ho dato tutto il cuore

ma tu lo hai lasciato altrove

L’amore non è niente di che

lo senti quando ti lascia a pezzi

E adesso tu che cosa ti aspetti, nuvole, baci, confetti

uno starti dietro

è uno spreco di energie

due perché hai confuso le sue scarpe con le mie

tu mi fai odiare le cose che amavo di te

litighiamo notte e giorno fino a che non mi brucia la gola

fa male anche se

non serve a niente

Dimmi come, come

come faccio a non pensare a te per ore pre

tu sei qui e mi fai impazzire

piango come come

quando piove

io ti ho dato tutto il cuore

ma tu lo hai lasciato altrove

Come, come

come faccio a non pensare a te per ore, ore

non sei qui e mi fai impazzire

Piango come quando piove

t’ho dato tutto il cuore ma tu lo hai lasciato altrove

Vi piace l’inedito portato da Sissi ad Amici?