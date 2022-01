Amici 21: audio e testo dell’inedito Casa mia di Crytical

Casa mia di Crytical è il titolo del primo inedito presentato dal rapper 17enne, allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il brano è stato scritto con Mattia Briga ed esce oggi, 10 gennaio, che è il giorno del compleanno di entrambi gli autori.

Audio Casa mia di Crytical

Testo Casa mia di Crytical

Difetti e lividi, non trovo titoli ai miei limiti

Forse perché non so dove spingermi

In un mondo d’invisibili

Restiamo indivisibili dai simili e dai sibili

Sono al lato sporco della meta più lontana

Ho puntato troppo sulla verità scordata

Ho cambiato mondo per l’ennesima stronzata

Ma non ho mai dato ascolto a chi mi ha tagliato la strada

Quelli come noi sanno combattere il silenzio

Perché stare zitti troppo a lungo non ha senso

Fiero di me stesso solo se ci penso meglio

Ho cambiato la mia vita su una panchina di legno

E siamo attratti dall’opposto per giustificarci

Sono il primo degli errori in ogni mia poesia

Scusami il disordine non spaventarti

Non è mai entrato nessuno dentro casa mia

Ti ho donato me stesso e ho buttato le chiavi

Tu sei entrata dal retro così come i ladri

Hai staccato dal muro sì tutti i miei quadri

Adesso cosa resta? Una panchina sotto una tempesta

Già da un po’, già da un po’

Inciderò il tuo nome con le chiavi

Già da un po’, già da un po’

E rimarranno solo le iniziali

Sparami

Fallo più veloce dei miei battiti

Non cogliamo gli attimi né gli alibi del mondo

Qui solo i più abili sono pratici allo scontro

Io invece sono agli angoli con calici d’inchiostro

Sarà che il costo non ha regole né remore nel chiederlo

Le mie dediche si sprecano tra repliche che vendono

Ed eliche che cedono sai che non ti cercherò

O mi perderò nel dedalo

E siamo attratti dall’opposto per giustificarci

Sono il primo degli errori in ogni mia poesia

Scusami il disordine non spaventarti

Non è mai entrato nessuno dentro casa mia

Ti ho donato me stesso e ho buttato le chiavi

Tu sei entrata dal retro così come i ladri

Hai staccato dal muro sì tutti i miei quadri

Adesso cosa resta? Una panchina sotto una tempesta

Già da un po’, già da un po’

Inciderò il tuo nome con le chiavi

Già da un po’, già da un po’

E rimarranno solo le iniziali, per te

Vi piace il primo inedito portato da Crytical ad Amici?