Amici 21: Luigi parla al telefono con Carola (VIDEO)

Nel corso del daytime di Amici di Maria De Filippi trasmesso oggi su Canale 5, si torna a parlare di Carola e Luigi Strangis è coinvolto in prima linea.

La ballerina, che ha concluso l’esperienza nel talent durante la quinta puntata del serale, ha rilasciato delle dichiarazioni a Verissimo subito dopo l’eliminazione.

Maria De Filippi, in collegamento con i ragazzi, oggi fa vedere la parte del video in cui la ballerina parla del suo legame speciale con il cantante di Tienimi stanotte.

Nell’intervista, la conduttrice Silvia Toffanin chiede espressamente a Carola Puddu se si è innamorata dell’artista e la ragazza definisce il suo sentimento un’infatuazione mentale.

In realtà, non essendosi mai innamorata, non sa se il giovane è esattamente l’uomo della sua vita. È però certa di provare un affetto incondizionato che ha resistito ormai a tante prove.

Luigi sembra molto lusingato dalle parole della ballerina e con gli altri ragazzi di Amici commenta il filmato, trovando che la ragazza sia molto cambiata, appare infatti più matura, quasi un’altra persona.

Luigi parla al telefono con Carola

Subito dopo, Maria rivela all’allievo di Rudy Zerbi di aver contattato la sua ex compagna di squadra. Quella stessa sera, la ballerina sarà dunque disponibile a parlare con lui.

Da solo nella sua stanza, il giovane artista ha una conversazione telefonica con Carola in cui Luigi confessa di sentire l’assenza della ragazza nella casetta di Amici.

La ballerina, d’altro canto, racconta di essere occupata per i suoi prossimi impegni al Balletto di Roma e inoltre confessa che il suo tifo per la finale è tutta per il cantante e per il ballerino Michele, in quanto ultimi due rappresentanti in gara del team Zerbi – Celentano.