Amici 21: Carola confessa “Mi stavo innamorando di Luigi”

Durante la puntata Speciale di Amici 21 di ieri, Carola ha finalmente rivelato tutta la verità sul suo rapporto con Luigi.

La ballerina ha usato parole molto toccanti per ripercorrere la sua intera esperienza nella scuola e le sue emozioni.

Carola ha raccontato di aver vissuto un bel periodo all’inizio in cui ogni cosa sembrava andare per il meglio.

Per lei arrivavano tanti complimenti da parte di tutti, professori compresi. Poi, però, è subentrato il più profondo buio.

La ballerina si è dovuta cimentare con tante prove di ballo in cui era richiesta la capacità d’ improvvisare.

Una dote che non aveva mai avuto la possibilità di sviluppare e che l’hanno colta piuttosto impreparata.

Inevitabilmente, sono emerse le sue fragilità e il suo forte bisogno di avere ogni aspetto della sua vita sotto controllo.

L’ ottimismo iniziale si è pian piano trasformato in sconforto e questo ha rovinato anche il rapporto con Luigi.

Credo di essermi un po’ spenta. Sono successe tante piccole cose che mi hanno fatto dubitare di me. Oltre a essere stata ferma per tre settimane, ho avuto la sciatica e ci sono state le gare di improvvisazione. Sono uscite tante persone che in casetta mettevano energia positiva, sono cambiati i nostri rapporti e le dinamiche in casetta. Il mio rapporto con Luigi ha influito tanto sul mio percorso. Mi stavo innamorando di lui, sarebbe stato più semplice ammetterlo. Invece non l’ho mai ammesso a lui come non l’ho mai ammesso a me stessa. Proprio perché sapevo che tanto avrei perso. Era un sentimento che non era reciproco e quando l’ho realizzato penso di essere arrivata a un punto di esaurimento. A quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante. Mi è dispiaciuto tanto perché ci volevamo tanto bene, a prescindere.