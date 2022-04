Amici 21: audio e testo di Tienimi stanotte di Luigi

Tienimi stanotte di Luigi Strangis è il nuovo inedito presentato dall’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il brano è stato eseguito per la prima volta durante la puntata pomeridiana del 30 marzo 2022, andata in onda su Canale 5.

Il pezzo cantato da Luigi Strangis è stato riproposto durante la quinta puntata del serale di Amici, trasmessa sabato scorso.

La prima cosa che penso quando mi sveglio

Mi infilo i vestiti e sembro te

Ho ancora la tua pelle addosso sulle ossa

Il tuo inchiostro addosso sulle ossa

La prima cosa che penso quando t’incontro

Scelgo te

Ho ancora il mio sbaglio addosso sulle ossa

Il tuo sbaglio addosso sulle ossa

E niente è così, niente è così na na

Niente è come noi na na na na na

E niente è così, niente è così na na

Niente è come noi

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so

Ma chi se ne fotte

O tu tienimi stanotte

Andiamo di poesie

Le tue le mie

Le cose che stanotte

Non possiamo fare ma rimarranno fatte

Tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un cuore che sanguina

(Senza te)

Sei l’ultima e la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un sole che lacrima

(Senza te)

E sono al tappeto

M’innamoro sicuro

Il mondo è una bestia

Nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta na na na na na

L’ultima e la prima na na na na na

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so

Ma chi se ne fotte

No tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un cuore che sanguina

(Senza te)

Sei l’ultima e la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un sole che lacrima

(Senza te)

E sono al tappeto

M’innamoro sicuro

Il mondo è una bestia

Nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta na na na na na

L’ultima e la prima na na na na na