Il Collegio 6: anticipazioni quarta puntata, arrivano le pagelle di metà corso

Martedì 16 novembre su Rai 2 va in onda la quarta puntata de Il Collegio 6 che verrà trasmessa dalle 21.20 circa.

L’ intero episodio sarà poi disponibile anche in streaming sulla piattaforma web o tramite l’app di RaiPlay.

La classe del Collegio edizione 2021 ha subìto una grave perdita in merito all’uscita di scena di Gaia Cascino. La ragazza ha deciso di abbandonare il Convitto perché sopraffatta dalla nostalgia di casa.

Davide Maroni è stato, invece, espulso immediatamente dopo aver mancato di rispetto alla professoressa d’inglese durante la lezione.

Le anticipazioni della quarta puntata de Il Collegio 6

In Cortile, il Preside è pronto per il tradizionale discorso d’inizio settimana che si preannuncia ricca di sorprese e si concluderà con la consegna delle pagelle di metà corso.

Per cominciare, gli studenti – divisi in due squadre – saranno impegnati in una partita di calcio e daranno vita a un vero e proprio Derby de Il Collegio. Sarà poi la volta di cimentarsi in uno shooting fotografico. Divisi in 4 gruppi, gli allievi dovranno creare lo scatto perfetto. La competizione si sposterà poi sul piano canoro-danzante, il concorso vedrà una coppia distinguersi sulle altre, ai vincitori non resterà quindi che riscuotere il meritato premio. Infine i ragazzi parteciperanno a un nuovo corso: il progetto cinema.

Ma fra tutte queste attività ci sarà anche tempo per le bravate. Con il favore delle tenebre i più ribelli troveranno, ancora una volta, il coraggio di trasgredire le regole. Riusciranno a sfuggire agli occhi vigili di professori e sorveglianti?

Alcuni collegiali mostreranno poi lati nascosti e sofferti di sé, e non mancheranno poi le incomprensioni, perché è sempre molto difficile, in un gruppo, trovare un accordo comune e pensarla tutti allo stesso modo. Ad accomunare tutti sarà l’ansia per le interrogazioni e per i voti delle prossime pagelle. L’obiettivo sarà conquistare la sufficienza e la fatidica cravatta rossa.

Il Collegio, realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, è basato sul format internazionale Le Pensionnat – That’ll teach’em di cui la Rai ha acquisito i diritti.

È un programma scritto da Luca Busso, con Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Annalisa Gambino, Stefania Piancone; con la regia di Fabrizio Deplano.