Amici 21 – pomeridiano: Ale eliminata, entra Andrea

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda oggi domenica 14 novembre, come sempre su Canale 5.

Oltre a ben tre sfide, è disputata una nuova gara sulle cover e questa volta è valutata dal cantante e rapper J-Ax.

Amici 21 – LDa primo nella classifica di J-AX

I cantanti sono chiamati a confrontarsi con delle cover, dei brani che hanno scelto per esprimere rabbia o felicità.

A giudicarli è l’artista milanese: per J-Ax primo è LDA, in versione Eamon con Fuck It, che si aggiudica un bel 8, mentre Simone e Alex sono penultimi con 6.5 e Tommaso ultimo. In sfida, dunque, ci andranno presto in tre.

Guido e LDA vincono la sfida, Ale eliminata

Il ballerino allievo della Celentano affronta lo sfidante Fabrizio, scelto dalla Peparini durante i casting, e vince. LDA si confronta con Nicolò conservando anche lui il banco. Non ha lo stesso lieto fine il confronto tra Ale e Andrea, una sfida voluta da Anna Pettinelli.

Accolta la giudice esterna, Martina Giannitrapani di BMG, Ale si esibisce in Un tempo piccolo dei Tiromancino e Andrea in L’anno che verrà di Lucio Dalla. Si passa poi agli inediti, Due Minuti della cantante titolare di Amici e Piazza Unità dell’aspirante allievo.

Arriva il verdetto: Andrea è risultato più convincente ed entra ufficialmente a far parte della classe. Lorella Cuccrini è dispiaciuta per la sua allieva: “Mi dispiace non aver avuto il tempo di lavorare con lei”. Ale non nasconde la sua amarezza e congeda la classe.

Le esibizioni per la conferma del banco vedono Mattia e Christian danzare un passo a due su un pezzo boogie che fa ballare tutto lo studio e che raccolgono il plauso di Raimondo Todaro.

Carola si cimenta in un tango con Umberto, una performance in cui la Celentano apprezza molto la classe della ballerina, e in una rumba con Mattia. Vincitore della prova Tim è Luigi che ancora una volta canta in studio il suo inedito Muro.