Amici 21: Arisa non ci sarà? La cantante si sfoga su Instagram

Comincia a delinearsi la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime ore sta prendendo piede una discussione che vede protagonista Arisa.

Se da una parte la conferma della partecipazione della cantante lucana era quasi certa fino a oggi, dall’altra continuano a piovere indiscrezioni che se fossero vere stravolgerebbero tutto.

L’ultima, riportata dal sito di gossip Dagospia, recita le seguenti parole: “La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto?“.

L’affermazione è giunta a fino ad Arisa che ha replicato molto duramente all’indiscrezione e soprattuto all’aggettivo, non esattamente edificante, che le è stato attribuito:

Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi.