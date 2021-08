Il signore degli anelli – la serie arriverà nel 2022. Ecco la prima immagine

La serie tv de Il signore degli anelli è una delle novità Amazon più attese (scopri il cast qui). Il pubblico della trilogia è molto esigente e sarà difficile da soddisfare. Una sfida impegnativa insomma che vedrà anche un regista di Doctor Who impegnato nel team creativo. Per ingannare l’attesa Amazon ha diffuso una prima immagine e comunicato che la serie uscirà il 2 settembre 2022

Amazon Prime ha deciso di non badare a spese per questa nuova serie tv: 250 milioni per acquisire i diritti e già 500 milioni di budget stanziati per cinque stagioni. Tra coloro che lavoreranno alla sceneggiatura e alla produzione ci sono Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (I Soprano) e Justin Doble (Stranger Things). Nella lista dei produttori esecutivi vediamo Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane) e Sharon Tal Yguado.

Il cast è internazionale ed eterogeneo per ricreare al meglio i molti volti che abitano la Terra di Mezzo. Questo team è la nostra Compagnia, hanno dichiarato i produttori esecutivi. Assemblata con persone provenienti da tutto il mondo per cercare di ottenere qualcosa di molto più grandioso rispetto a quello che potremmo fare da soli. Siamo fortunati e onorati di poter lavorare con tutti i loro.

Ecco gli ultimi annunci sulla serie de Il signore degli anelli:

Riprese concluse! Grazie al nostro fantastico cast e alla Nuova Zelanda, il luogo che abbiamo avuto il privilegio di chiamare “casa” mentre davamo vita alla seconda era e alla Terra di Mezzo. #LOTRonPrime (1/8) — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) August 3, 2021

Il 2 settembre 2022 inizierà una nuova avventura.@LOTRonPrime pic.twitter.com/bqVsFZFNwV — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) August 3, 2021