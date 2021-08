Thomas Live: come partecipare all’evento ad Abano Terme

Thomas si esibirà dal vivo in uno show, previsto per il 4 settembre dalle ore 21.00 all’Infinity Sport Village di Abano Terme, in provincia di Padova.

Insieme all’artista, sul palco ci sarà una band formata da 4 musicisti sotto la direzione musicale di Carlo De Bei. Si tratta di Marco De Bei (chitarra), Manuel Bisetto (basso), Gabriele Facs (batteria) e Marco Boem (tastiere).

In scena ci sarà anche ad un corpo di ballo guidato dal coreografo di fama internazionale Etienne Jean Marie che ha curato tutte le coreografie dello show. Thomas si esibirà non solo con i suoi pezzi, ma anche con delle cover tributo ai grandi del passato.

Thomas Live sarà uno show di pura energia con balli, musica e tanto altro per una serata di spettacolo aperto a tutti. Piccoli, ragazzi e famiglie. Le coreografie, d’altronde, sono curate e realizzate da un coreografo e ballerino professionista che ha lavorato con i migliori coreografi mondiali negli ultimi 20 anni.

Dove acquistare i biglietti per Thomas Live

I biglietti per l’evento sono in prevendita su www.clappit.com. L’evento è realizzato nel parco di 20.000 Mq dell‘Infinity Sport Village grazie al patrocino del Comune di Abano e in collaborazione con Radio Bella e Monella, media partner ufficiale. Il tutto nel rispetto delle ultime normative di sicurezza in materia anti Covid-19.

L’entrata per i bambini sotto gli 8 anni è gratuita. Sul sito, inoltre, è possibile acquistare dei biglietti a un prezzo ridotto. Anche se i biglietti in promo sono in esaurimento e comunque acquistabili fino al 15 agosto.

Il percorso ad Amici di Thomas lo ha portato con grande successo fino alla fase conclusiva del programma serale e a firmare un contratto con la casa discografica Warner Music Italy.

Performer completo, dopo esser stato finalista a Sanremo Giovani, vuole regalare a tutti i suoi fan un concerto ricco di musica e spettacolo con musicisti e ballerini.