Da ieri a mezzanotte sono disponibili su tutte le piattaforme digitali i primi due inediti di Amici di Maria De Filippi: Gucci Bag di Sangiovanni prodotto da Bias e Via Padova di Leonardo, prodotto da Michele Canova.

Sangiovanni parla del suo inedito spiegando il significato di Gucci Bag. Ecco tutto quello che l’artista ha raccontato del pezzo:

Clicca qui per comprare Via Padova!









Guccy Bag è un pezzo felice. Esprime appieno ogni lato dell’amore ai primi albori. Un amore giovane, fresco, ancora non consumato con una voglia matta di crescere. Nel ritornello avviene uno scambio di cure reciproche, il cucire le ferite, la promessa di non mentire in cambio di ricchezza materiale che non è altro che una metafora che rappresenta una forma di love, LA MIA.

Anche Leonardo racconta cosa c’è dietro il testo della sua canzone.

Via Padova, Milano, Luglio 2020. Sono le 4 del mattino e sono di ritorno verso casa. Mi fermo da un kebabbaro, fame assurda, decido di prendere una granita. Vorrei essere in Puglia, in spiaggia, ma il lavoro mi inchioda qui, l’amore mi inchioda qui. La luna è piena, continuo a camminare e il ghiaccio nel bicchiere si sta sciogliendo… ‘mi brucia tutta la schiena’. Tu non ci sei più!

Ecco la dichiarazione di Michele Canova, il produttore di Via Padova: