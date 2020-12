Violetta tornerà mai con un nuovo show, magari con gli stessi attori? Questa domanda i V-Lovers di tutto il mondo se la fanno da anni. Sarebbe infatti un vero e proprio sogno rivedere sul piccolo schermo tutto il cast con nuove stagioni che raccontino le vite dei protagonisti della telenovela.

Ma è davvero possibile un ritorno di Violetta? Ci possiamo realmente aspettare di rivedere Martina Stoessel alias Tini, ormai lanciatissima come cantante, di nuovo nel ruolo di Violetta?

Violetta tornerà mai? Ecco la risposta di Martina Stoessel in persona!

Facciamo un passettino indietro. Violetta, trasmesso su Disney Channel, è stato uno degli show Disney di maggior successo di sempre. Le vicende della protagonista e dei suoi amici hanno appassionato milioni di giovani e giovanissimi fan in tutto il mondo, diventando un vero e proprio fenomeno di costume.





Violetta è andato avanti per un totale di tre stagioni, dal 2012 al 2015, lanciando nel firmamento delle star latinoamericane anche due nostri attori. Stiamo parlando dell’ex X Factor Ruggero Pasquarelli e di Lodovica Comello, oggi apprezzatissima attrice e presentatrice e di recente diventata mamma.

Dopo tre stagioni si decise per la chiusura della saga di Violetta, che proseguì però con un film, Tini – La Nuova Vita di Violetta, uscito nel 2016. Per le lettrici di Ginger Generation Violetta è stata molto di più di una semplice serie tv. Martina si è infatti trasformata in una vera e propria amica e un punto di riferimento per moltissime ragazze.

Martina Stoessel, oggi, è una donna che ha le idee molto chiare sul suo futuro e sulla sua carriera. Per scoprire cosa ci ha raccontato quando le abbiamo chiesto se avrebbe voluto partecipare ad un possibile reboot di Violetta non perdetevi la nostra video intervista esclusiva qui sotto!