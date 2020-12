Senza Love è il titolo del nuovo inedito presentato ad Amici 20 da Raffaele Renda, giovane artista di 20 anni che in passato già ha partecipato a un altro talent, Sanremo Young.

Di seguito il testo del brano e a questo link il video della prima esibizione di Raffaele con questo suo nuovo pezzo inedito.

Testo di Senza Love di Raffaele Renda

Chiudo gli occhi

ogni notte sai

faccio lo stesso sogno

sono inchiodato al letto

urlo urlo e non ci riesco

provo a correre

ma non so dov’è

mi muovo lentamente

le gambe sono ferme

tutto crolla resta inerme

Sono solo stanotte

non sento le ossa rotte

vi prego svegliatemi adesso

che da solo non ci riesco

E cado negli abissi

di un maledetto sogno

porto giù con me

ogni mio rimorso

sono senza love

la la la love

e sai che mi confondo

quando non ho addosso

quelle braccia

che mi davano conforto

resto senza love

la la la love

Ma provo a risalire a risalire

e non riesco io non riesco

ma provo a risalire a risalire

e non riesco io non riesco

Ma provo a risalire a risalire

e non riesco io non riesco

ma provo a risalire a risalire

e non riesco ora ne esco

E cado negli abissi

di un maledetto sogno

porto giù con me

ogni mio rimorso

resto senza love

la la la love

Ma provo a risalire

a risalire e non riesco

e non trovo quelle braccia

che mi davano conforto

e resto solo

e resto solo

senza la la la love