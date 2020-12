Amici 20: Aka7even confessa di essere innamorato di Martina

Dopo la dichiarazione d’amore di Esa per Giulia, è tempo di un’altra inaspettata confessione nella scuola di Amici 20. Questa volta è il rapper Aka7even a rivelare i suoi sentimenti per Martina!

Durante il daytime di oggi, i due ragazzi commentano insieme la puntata di sabato scorso quando c’è stata l’entrata di Enula, la nuova allieva. La ballerina confessa di essere gelosa di lei perché durante la registrazione la cantante e Aka7even si sono scambiati degli sguardi e lui è apparso piuttosto imbarazzato.

Il cantautore dice che è rimasto semplicemente stupito dal fatto che Enula conoscesse già una sua canzone, ma nulla di più. Per lui esiste solo Martina, la cerca perché con lei sta bene ed è innamorato di lei. La ballerina è molto lusingata da queste parole.

Chissà se più avanti anche lei chiarirà meglio se ricambia i suoi sentimenti o meno. E’ certo che in casetta i due ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere più di una volta insieme, con atteggiamenti sempre molto affettuosi l’uno verso l’altra e non da semplici amici.

L’ingresso nella scuola della cantante Enula provoca delle reazioni in Martina, che sembra aver costruito un rapporto di forte complicità con Aka7even #Amici20 pic.twitter.com/570JfJ2rXr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 14, 2020

Chi è Aka7even, uno dei cantanti di Amici 20

Nato a Vico Equense (NA), Luca in arte Aka7even, vive con la sua famiglia in provincia di Napoli. È il più piccolo di cinque figli. Molto loquace, cerca sempre di attaccare bottone e si arrabbia se non riesce a ottenere quello che vuole o se viene sottovalutato. La passione per la musica gli è stata trasmessa fin dalla tenera età dal papà che era un disc-jockey.

È un cantautore e crede così tanto nel suo progetto musicale da lasciare la scuola per dedicarsi quotidianamente alla musica. Durante le sue giornate scrive, canta e produce: ha circa 30 inediti pronti. Si definisce un artista “stiloso, unico, black, variabile”.