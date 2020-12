Nato due volte è il titolo del nuovo inedito presentato ad Amici 20 da Esa Abrate, giovane artista nato in Francia ma di origini congolesi.

Il significato di questa canzone è la seconda nascita, per lui avvenuta quando è stato finalmente accolto dai suoi genitori adottivi, dopo aver vissuto per un anno in un istituto. La storia dietro il brano conquista la fiducia del giovane produttore Chris Nolan che si affeziona subito a questo racconto e accetta dunque di lavorare sul pezzo insieme a Esa.

Testo di Nato due volte

Il giorno prima piangi e pensi non ti voglia nessuno

il giorno dopo apri la porta ed hai davanti il futuro

vivi l’infanzia che sognavi solo di notte

l’ho meritato ora sono nato due volte

Stanotte non mi chiedo più dove si trova mamma

so che mi guarda da lontano tu mi parli da qua

che mi proteggi a volte troppo

dalle paure giorno dopo giorno

Stanotte non mi chiedo più dove si trova mamma

lei mi ha insegnato a perdonare grazie mamma e papà

non ho rimpianti ora sono forte

dicono che io sia nato due volte

due volte, due volte

dicono che io sia nato due volte

Stanotte non mi chiedo più dove si trova mamma

lei mi ha insegnato a perdonare grazie mamma e papà

non ho rimpianti ora sono forte

dicono che io sia nato due volte

due volte, due volte

dicono che io sia nato due volte