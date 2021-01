Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici 20 e il pubblico e la pagina Amici News hanno rivelato già tutte le anticipazioni sulla registrazione. La nuova puntata speciale del sabato che vedremo andrà in onda sabato 9 gennaio 2021. Intanto, però, è già emersa una notizia che riguarda Lorella Cuccarini.

La professoressa di ballo, risultata positiva al Covid, ovviamente non ha potuto essere presente in studio. Di conseguenza è stato inevitabile spiegare anche perché non era seduta alla sua cattedra.

Quello che conta è che Lorella Cuccarini nonostante sia positiva al Coronavirus non dovrebbe avere dei sintomi particolarmente gravi. Molto probabile è che sia asintomatica.

L’insegnante infatti era in collegamento da casa sua, per cui ha potuto comunque svolgere il suo ruolo durante la puntata. Dalle anticipazioni non è trapelato altro sullo stato di salute della Cuccarini, quindi non si sa se sabato in puntata parlerà o meno delle sue condizioni.

Lorella Cuccarini ha contratto il COVID.

È in collegamento da casa.#Amici20 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 7, 2021

Le misure anti Covid di Amici 20

Una volta entrati all’interno degli studi Elios di Roma i concorrenti di Amici non potranno più uscire. I ragazzi dovranno sottoporsi costantemente a tamponi molecolari per preservare la sicurezza degli altri allievi e del cast. Come per il cast del Grande Fratello, i ballerini e i cantanti si sono dovuti sottoporre a un periodo di isolamento preventivo.

I ragazzi dovranno provvedere anche a cucinare i pasti e alle pulizie delle casette, non potendo entrare nei locali del personale esterno. Anche durante le lezioni, sono separati da barriere fisiche dagli insegnanti.

Proprio per non venire meno alla sicurezza generale, non saranno più presenti le sfide esterne, almeno non come sono state organizzate negli anni precedenti. Gli allievi quindi si sottoporranno a un esame ogni settimana per continuare la permanenza nella scuola. Tutti contro tutti e niente squadre! Cosa ne pensate di quanto accaduto a Lorella Cuccarini?