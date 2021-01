Durante il daytime di Amici 20 andato in onda oggi su Canale 5, ben tre allievi della scuola sono a rischio di eliminazione per una sfida voluta da Rudy Zerbi. Si tratta di Kika, Arianna e Raffaele, tutti e tre della squadra di Arisa, che appena rientrati dalle vacanze natalizie corrono già il pericolo di dover lasciare la scuola.

La lettera di Rudy Zerbi per Arisa

Maria De Filippi legge oggi ai tre ragazzi in questione una lettera scritta dal professore di canto in cui lui afferma di aver trovato una cantante assolutamente meritevole di entrare nella scuola e di prendere il posto di uno di loro. Siccome loro tre sono secondo lui allo stesso livello, lascia ad Arisa la facoltà di scegliere chi mettere in sfida tra Kika, Arianna e Raffaele.

Arianna è già in sfida per via di un provvedimento disciplinare che l’ha coinvolta e per questo il professore chiede alla produzione di congelare il provvedimento. Così, l’altra insegnante sarà nella condizione ottimale per scegliere liberamente. A giudicare la competizione sarà questa volta un giudice esterno e non i professori come nella scorsa puntata. Vi ricordiamo che in quell’occasione Arianna ha affrontato brillantemente una sfidante di nome Federica. Ce la farà anche questa volta?

Chi andrà in sfida tra Kika e gli altri?

Rudy Zerbi è curioso di sapere quale sarà il criterio di scelta della professoressa, considerando il suo atteggiamento protettivo nei confronti dei suoi alunni. Se manderà in sfida il meno meritevole per talento non creando così nessuna illusione inutile e ulteriore. Oppure se sceglierà il più forte ma mettendolo a rischio, perché secondo Zerbi verrà in ogni caso battuto dall’avversaria. Secondo il professore, infatti, i tre allievi di Amici sono deboli in ugual misura. Secondo voi chi rischia di più di lasciare la scuola di Amici tra Kika, Arianna e Raffaele?