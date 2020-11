Amici 20: il testo di Dimmi dove sei, l’inedito di Giulio Musca

Dimmi dove sei è il titolo del primo inedito presentato ad Amici 20 da Giulio Musca, giovane artista che ha ottenuto il banco nella scuola più famosa d’Italia proprio con questa canzone. Di seguito il testo del brano e il video dell’esibizione.

Giulio Dimmi dove sei 14 novembre – Amici Clip | Witty TV L’urgenza di cantare si sente…

Testo (fonte CliccandoNews)

Dimmi dove sei venerdì sera

ho mal di testa ancora per ieri

vado a fare la spesa

preparo a casa mia una cena

a lume di candela

poi usciamo fuori a bere

c’è la luna piena

Ma come fai

a dimenticare tutto

E come stai

non ci sentiamo da tanto ormai

dove sei

sempre più lontano da me

senza capirne il perché

oh nonono

Dimmi dove sei sabato sera

usciamo fuori a bere

c’è la luna piena

adesso tu dove sei

adesso tu dove sei

e come stai

è svanito il tuo profumo

nel letto ormai

e dove sei

sempre più lontano da me

chissà se piove da te

oh nononono

E dimmi dove sei domenica sera

Ho mal di testa ancora ci credi

ho capito il problema

e dimmi con chi sei

uscita sera

usciamo fuori a bere

c’è la luna piena