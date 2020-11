Yellow è il titolo del primo inedito presentato ad Amici 20 da Aka7even, giovane artista napoletano che ha ottenuto il banco nella scuola più famosa d’Italia proprio con questa canzone. Di seguito il testo del brano e il video dell’esibizione.

Testo (fonte CliccandoNews)

Cos’è che non va?

tempo al tempo

già mi sento pieno

hai una faccia

gialla tipo yellow

ma dimmi un po’

Cos’è che non va?

sto perdendo il treno

ring me baby, so

che non ho tempo

yeah, yeah

prendo un lemon, poi

lo bevo per dimenticarti

baby allora parlami

salgo in macchina

e poi bengo a prenderti

ti aspetterò, si fuori

all’autogrill, fuoco

dentro quei miei jeans

tu mi guardi e resto

chill, sono qui se riesci

prendimi, ehi, ooh

I don’t know mama

fumo sì, californiana

sembra di essere

in Havana, viso da

brava ragazza

con me e basta

Portami il tuo ego

in questa stanza

ho una vista sul

tuo fondoschiena

yeah, baby è un

panorama sulla scena

yeah, morirò come

in una favela

mentre fai la scema ehi

Cos’è che non va?

tempo al tempo,

già mi sento pieno

Hai una faccia

gialla tipo yellow

ma dimmi un po’

cos’è che non va?

Sto perdendo il treno

ring me baby, so

che non ho tempo

yeah, yeah

Cos’è che non va?

tempo al tempo,

già mi sento piano

Hai una faccia

gialla tipo yellow

ma dimmi un po’

Cos’è che non va?