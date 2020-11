Intonaco è il titolo del primo inedito presentato ad Amici 20 da Evandro, giovane artista di 19 anni che ha ottenuto il banco nella scuola più famosa d’Italia proprio con questa canzone. Di seguito il testo del brano e il video dell’esibizione.

Evandro Intonaco 14 novembre – Amici Clip | Witty TV Evandro ottiene il banco…

Testo (fonte CliccandoNews)

Però che noia quando

parlavamo del gatto

dal veterinario

però che palle quando

uscivamo,per stare

con le mani in mano

Com’era bello quando

ci salutavamo e

poi entrambi

ci dimenticavamo

Com’era bello quando

poi ci lasciavamo e poi

al bar ce ne ritornavamo

Che se ci pensi

tra di noi non

c’è più un cazzo

ma mica dopo mi

ammazzo è solo

un altro colpo basso

È solamente un altro

modo per levarmi

via di mezzo

Perchè non trovi un

altro ragazzo,magari

un po’ meno matto

Magari meglio di me

Magari simile a te

Però che noia quando

parlavamo del gatto

dal veterinario

però che palle quando

uscivamo,per stare

con le mani in mano

È solamente un altro

modo per levarmi

via di mezzo

Perchè non trovi un

altro ragazzo magari

un po’ meno matto

Magari meglio di me

Magari simile a te

Magari meglio di me

Magari simile a te