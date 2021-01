Amici 20: Sangiovanni è stato sospeso da Rudy Zerbi

Ecco cosa è successo oggi durante il nuovo daytime di Amici 20, condotto da Maria De Filippi, che è appena andato in onda su Italia 1. Proseguono dunque le esibizioni dalla registrazione della scorsa puntata , trasmessa sabato scorso su Canale 5.

Gli allievi si esibiscono e i professori confermano le maglie, come quella di Tommaso che riesce a dimostrare i suoi progressi ad Alessandra Celentano. Una felpa è invece in discussione. Rudy Zerbi ha infatti qualcosa da rimproverare al suo allievo Sangiovanni.

L’insegnante non ha dubbi sul talento del cantante e lo conferma anche in questa puntata, ma qualcosa non gli va proprio giù. Il professore nota l’assenza di cori nella base del brano appena eseguito dall’allievo, Like a prayer.

Il cantante prova a difendersi sostenendo che non ha avuto la possibilità dalla produzione di preparare la sua base adeguatamente, con i cori che avrebbero dovuto essere registrati dagli altri cantanti della scuola.

Sangiovanni spiega che i suoi compagni non si sono resi disponibili, così come gli è stato impossibile mettersi d’accordo con la produzione.

Amici 20, ecco cosa accadrà a Sangiovanni

Sempre durante l’ultima registrazione in studio, in onda domani, Rudy sospende Sangiovanni e mette in discussione anche Aka7even.

Rudy suggerisce ad Anna Pettinelli di sospenderlo, ma lei non segue il suo consiglio e quindi non ci sono ulteriori conseguenze.

Sangiovanni si ritrova dunque senza felpa, ma continuerà a essere un allievo di Amici. Intanto Rudy è al centro di un altro scontro a causa di Esa. Arisa lo ascolta cantare il suo brano La Notte e non approva questa scelta di Rudy.

Brutte sorprese anche per Evandro: in studio ci sono i rappresentanti di alcune radio e non apprezzano in modo particolare il suo inedito.

Soltanto due giorni fa, il pubblico ha assistito a ben due eliminazioni. Riccardo ha perso la sfida contro Alessandro, il nuovo ballerino. La nuova cantante invece si chiama Ibla e ha preso il posto di Kika.