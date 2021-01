Amici 20: puntata di domani in diretta, sfide e ospiti

Sabato 16 gennaio 2021 la nuova puntata speciale del sabato di Amici di Maria De Filippi sarà in diretta. Per questa settimana niente anticipazioni troppo dettagliate, dunque. Soltanto domani scopriremo se uno degli allievi della scuola vincerà o perderà contro uno sfidante.

Amici in diretta, cosa succederà domani

In base a quanto visto negli ultimi daytime, però, sappiamo chi andrà in sfida e cosa dovranno affrontare i ragazzi. Martina si confronterà con una ragazza scelta da Veronica Peparini. Arianna, nonostante Arisa abbia provato a sollevarla dalla sfida facendole fare le pulizie in casetta, affronterà una cantante molto preparata dal punto di vista tecnico.

Un difficile compito spetta a Rosa, che si esibirà con Alessandro in una coreografia di Alessandra Celentano. Anche se a giudicarli sarà comunque Lorella Cuccarini che è la loro insegnante di riferimento.

Durante questa settimana c’è stato un appello sui social per realizzare i cori di Like a Prayer, il brano che Sangiovanni non è riuscito a presentare con una base completa e soddisfacente durante la scorsa puntata. Probabile che lo vedremo esibirsi di nuovo con questo pezzo, con i video realizzati dal pubblico a casa e selezionati dalla produzione.

Nel frattempo è in corso una sfida tra tutti i cantanti di Amici, da pochi giorni sono infatti disponibili sulle piattaforme digitali tutti gli inediti. In base al numero di streaming, i ragazzi verranno valutati dai loro professori di riferimento. Questo sarà quindi un elemento in più per confermare o meno la maglia.

In studio arriveranno Emma Marrone e Alessandra Amoroso per presentare il loro primo singolo in collaborazione, intitolato Pezzo di cuore. Ci sarà anche la giovanissima cantante e attrice Tecla cha canterà L’Urlo di Munch.

Al momento non sappiamo se la prossima puntata di Amici in diretta sarà un’eccezione. Oppure se d’ora in poi non ci saranno più le registrazioni del giovedì.