Chris Evans vestirà di nuovo i panni di Captain America?

Ci si domanda in queste ore se Chris Evans tornerà effettivamente a vestire i panni di Captain America nel Marvel Cinematic Universe. Le voci di corridoio sono state riportate da alcuni portali come Deadline e si sono sviluppate sui social facendo andare in brodo di giuggiole i fan. L’attore, interprete di Cap, si sta divertendo molto nel leggere le varie reazioni sul web. Evans al momento si è limitato a postare il seguente tweet: “Questa mi è nuova”. Che tale breve frase sia un’effettiva smentita dei rumor in circolazione? Da parte sua Deadline non ha presentato rettifiche alle sue affermazioni e questa situazione di incertezza ci fa dubitare, ma allo stesso tempo sognare, per un ritorno di Chris nei panni del primo vendicatore.

News to me🤷🏻‍♂️ — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

CHRIS EVANS SU CAP? SOLO IL TEMPO SAPRÀ RISPONDERCI

Al momento non è dato sapere se Chris Evans tornerà nel ruolo di Captain America nel prossimo futuro. Ricordiamo come in Avengers -Endgame, Steve Rogers sia divenuto anziano con il passaggio di costume a Sam Wilson. È stato lo stesso Steve a nominare Sam suo successore infatti. Tuttavia, secondo alcune succose anticipazioni della serie tv The Falcon and The Winter Soldier, il governo USA non sarà d’accordo sulla scelta di Wilson come nuovo Cap, tanto che a Falcon sarà chiesto di restituire lo scudo che toccherà niente meno che a… US Agent!

UN SALTO NEL PASSATO?

Nonostante i dubbi sull’attuale situazione non è impossibile del tutto rivedere Chris Evans come Captain America in futuro. L’attore potrebbe tornare sul ruolo in un ipotetico film o serie tv ambientata nel passato, magari durante la seconda guerra mondiale. Solo supposizioni, nulla di sicuro, dato che al momento un simile progetto non è stato ancora annunciato dai Marvel Studios. Vi ricordiamo intanto che tutti i lungometraggi in cui appare Captain America sono disponibili per gli abbonati su Disney Plus.

Per aggiornamenti su Chris Evans e altre star del MCU continuate a seguirci!