Dopo lo speciale del sabato di Amici, la maestra Celentano convoca i ballerini in sala prove e ha una comunicazione per tutti loro. La professoressa disapprova il loro comportamento dopo il ritiro della maglia di Tommaso.

Nessuno di loro, infatti, ha dimostrato solidarietà verso il ballerino, l’unico a subire una punizione, ma anche quello che “la meritava di meno”.

Alessandra li definisce dei ragazzi immaturi per non aver consegnato spontaneamente la maglia pur essendo tutti coinvolti. Per giunta, due di loro, Rosa e Martina nemmeno meritavano di ottenerla.

La Celentano ritiene troppo protettive le altre due maestre di Amici nei confronti dei ballerini, ad esempio sono tre settimane che Alessandro e Rosa dovrebbero esibirsi con il passo a due che lei stessa ha loro assegnato ma questo non accade.

Alessandro prova a spiegare che se fosse stato per lui si sarebbe offerto volontario, ma non lo ha fatto per rispetto nei confronti di Rosa che non è ancora pronta.

A quel punto, la professoressa se la prende anche con il ballerino affermando che perde troppo tempo a scusarsi e a parlare in generale. Rimasti soli, i ballerini discutono in modo acceso sulle parole della maestra.

L’unico a rimanere in silenzio è proprio Alessandro, ferito dalle sue affermazioni. Subito dopo si sfoga, una volta in casetta, con Enula. La ragazza capisce immediatamente il problema che affligge Alessandro. La sua gentilezza non è stata compresa, cosa che spesso accadeva anche a lei in passato.

Il discorso della maestra Celentano sembra aver colpito molto anche Rosa e in casetta ne parla con Deddy. Non è disposta a cedere la sua maglia di Amici per delle motivazioni che ritiene ingiuste, se fosse stato per lei neanche Tommaso meritava di essere sospeso.