BTS: Map Of The Soul ON:E è il tour virtuale di maggior successo del 2020

Non c’è davvero giorno in cui i BTS non riescano a stupirci con nuovi importanti record e traguardi! Nelle scorse ore un altro gagliardino è stato assegnato alla band sudcoreaa. Touring Data ha infatti incoronato il loro Map Of The Soul ON:E come tour virtuale di maggior successo del 2020!





Map Of The Soul ON:E dei BTS è il tour più fortunato del 2020: ecco i guadagni

Dell’incredibile live “a distanza” dei BTS su Ginger Generation vi avevamo parlato in questo articolo. Per ovviare alla mancanza di un tour mondiale, a causa della pandemia globale, i ragazzi hanno deciso di farci un regalo molto speciale.

Map Of The Soul ON:E è stata di fatto una delle pochissime occasioni in cui abbiamo potuto sentirli cantare dal vivo nel 2020.

Il live, già lo sapevamo, aveva registrato numeri incredibili, e proprio in queste ore ne abbiamo avuto ulteriore conferma.

Nessuno come i BTS nel 2020. On:E è infatti il concerto che più ha guadagnato lo scorso anno, con un totale di 44 milioni di dollari, per 993.000 utenti paganti in 191 regioni. Con il secondo show i BTS hanno raggiunto un totale di oltre 50 milioni di dollari.

Una curiosità. Il Map of the Soul Tour 2020, anticipato e poi cancellato a causa del Covid, avrebbe guadagnato fra i 215 e i 220 milioni di dollari se si fosse tenuto. Ma il valore più inestimabile perso dai ragazzi è stato soprattutto il mancato contatto con i fan, che avrebbero dovuto rivederli cantare nel corso di un totale di 39 date sparse negli stadi in giro per il mondo.