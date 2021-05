Martina Miliddi e Aka7even si sono lasciati e questo non è un mistero. Meno chiaro è invece quando è effettivamente avvenuta la separazione definitiva tra i due ragazzi di Amici 20.

A parlarne è stata la ballerina, durante una sua diretta su Instagram. Ecco le parole di Martina, riportate da Blogtivvu.com:

Io e Luca ci siamo lasciati prima che io andassi via dal programma. La relazione non è finita perché sono andata via dal programma, era già finita. E vi voglio anche dire che fuori sono libera di fare ciò che voglio. Ho 20 anni, non devo andare a chiedere il permesso a Luca per decidere con chi stare o con chi non stare. Tutti teniamo ad Aka7even e siamo contenti per lui però non siamo sposati.

Martina ha confermato dunque che lei e Aka7even si sono lasciati prima che lei uscisse dal programma, esattamente come i telespettatori sospettavano. La ballerina ha ribadito anche di non dover dar conto a nessuno su chi sta frequentando adesso, probabilmente in risposta alle critiche sulla conoscenza che lei e il cantante Raffaele Renda sembra stiano portando avanti.

In quanto ad Aka7even, invece, nel ripercorrere tutta la sua storia ad Amici, è stato più vago. Il cantante sembra aver accennato alle difficoltà emotive vissute per via della storia con Martina Miliddi, senza però mai menzionarla direttamente.

Ero arrivato ad un punto in cui il mio stato d’animo influiva sul mio lavoro. Non volevo ma succedeva. Quello che provavo condizionava il lavoro. Però sono contento di esserne uscito, questa è la cosa più importante.

Nonostante Luca e Martina non stiano più insieme, come il finalista di Amici 20 ha sottolineato, il suo successo più grande (quello della romantica Mi manchi), probabilmente non sarebbe arrivato se non ci fosse stata la sua storia con la ballerina.