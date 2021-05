Dopo che è andata in onda la storia con tutto il percorso di Deddy ad Amici 20, i fan della coppia si chiedono se il cantante e Rosa Di Grazia si sono lasciati.

Sto leggendo che girano tante voci per la presunta rottura tra me e Deddy. Ci tengo a smentire tutto in quanto io e Deddy stiamo insieme e non é successo nulla. Non abbiamo modo di sentirci, tra pochi giorni ci sarà la finale e faremo il tifo per lui, appena finirà ci riuniremo.