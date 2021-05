Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno ufficialmente conquistato la Ahoy Rotterdam| La band romana dei Maneskin ha calcato questo pomeriggio il palco del palazzetto olandese per prepararsi al meglio all’Eurovision Song Contest 2021.

Com’è andata la prima prova? Alcuni fortunati giornalisti insider hanno avuto la possibilità di assistervi! Ecco il loro commento a caldo:

Update: ecco il video delle prove!

🇮🇹 Italy. Starting off the auto qualifier rehearsals with a bang. Ethan is on a platform with the others on the stage. Damiano goes topless! Red LED screen with black silhouettes of the band rocking out. They gather around the drums at the end before Damiano falls to the ground.

— wiwibloggs (@wiwibloggs) May 13, 2021