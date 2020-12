Amici 20: Letizia eliminata, entrano Enula e Tommaso

Ospite in studio nella nuova puntata di Amici 20, in onda oggi su Canale 5, Giordana Angi che canta il suo nuovo inedito.

Letizia è eliminata e al suo posto entra una nuova cantante dal nome Enula. Riccardo, in settimana, è stato messo in sfida e oggi affronta la sua competizione contro un ballerino classico. L’allievo perde e dunque dovrebbe essere eliminato ma Lorella Cuccarini consegna una busta a Maria De Filippi richiedendo che Riccardo non venga mandato via ma che Tommaso occupi il 16esimo banco della scuola di #Amici20. Il ballerino classico che è entrato si chiama Tommaso Stanzani.

Si ritorna a parlare anche della questione che da settimane attanaglia Arianna Gianfelici. La cantante lascia Rudy Zerbi come professore di riferimento e passa sotto la guida di Arisa. In puntata c’è di nuovo una lunga discussione dove è coinvolta ancora una volta la vocal coach Raffella Misiti dicendo che non vuole più lavorare con lei perché ha fatto dei passi indietro.

Gli altri ragazzi che si esibiscono riottengono la felpa di Amici. Deddy presenta un nuovo inedito che viene apprezzato da Michele Canova, con il produttore l’allievo inizierà a lavorare sul brano durante la prossima settimana.

Le sfide esterne di Amici 20

I professori valuteranno gli allievi, puntata dopo puntata. E per fare questo i docenti di Amici valuteranno alcuni fattori. Uno di questi sarà dato dal giudizio che alcuni produttori esprimeranno sugli inediti e un altro il coinvolgimento delle radio italiane riguardo i brani originali.

Parallelamente alla vita scolastica con gli alunni, i professori faranno nel corso della settimana alcuni casting in cui risentiranno e rivedranno altri ragazzi che hanno partecipato alle audizioni. E nel caso decideranno se inserirli nella scuola di Amici.

Il professore potrà sostituire direttamente un suo alunno con uno che gli è piaciuto durante questi casting. Qualora non voglia eliminare uno dei suoi, potrà mettere il candidato al banco in sfida con un ragazzo, che ritiene meno meritevole, di un altro professore. In questo secondo caso, a determinare l’esito della sfida sarà un giudice esterno.