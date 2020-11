Giordana Angi: Siccome sei è il nuovo singolo (video)

Giordana Angi ha annunciato ai fan l’arrivo di Siccome sei, il nuovo singolo inedito al quale la cantautrice ha lavorato negli ultimi mesi, disponibile dal 20 novembre.“Ho lavorato tanto su ogni dettaglio ed è questa la canzone che voglio farvi ascoltare. Back to basics”, scrive Giordana.

Giordana Angi: Amici 20 e la nuova musica

Dopo la sua partecipazione ad Amici Celebrities e ad Amici Speciali, di recente l’artista nata a Vannes ha dato un aiuto durante i casting per la selezione dei nuovi talenti di Amici.

La cantante, anche lei ex allieva della scuola più famosa d’Italia, ha dunque aiutato la conduttrice durante questa fase iniziale. Un compito molto importante, sicuramente affidato perché c’è una grande stima verso di lei da parte di Maria De Filippi. Se avrà un vero e proprio ruolo, in seguito, anche all’interno del programma non è ancora noto.

La cantautrice aveva, in realtà, già rivelato che presto avrebbe rilasciato con una nuova canzone, un lavoro in cui crede molto.

Giordana si augura dunque che possa essere condiviso anche dai fan che le sono sempre stati fedeli e che l’hanno sostenuta anche nei momenti difficili: “Nel frattempo mi sto impegnando per dare alle canzoni che vi ho promesso la migliore versione di loro stesse. Probabilmente come mai ho fatto prima. Tra qualche giorno potrebbe arrivarne una…”, scriveva lo scorso settembre.

Sul suo account Instagram, Giordana Angi ha pubblicato già due anteprime video del singolo Siccome sei, una puoi vederla di seguito.