In occasione del Daytime di Amici 20 del 14 maggio abbiamo assistito alla lettura di alcune commoventi lettere scritte dai ragazzi gli uni per gli altri. Si è trattato questo, senza ombra di dubbio, di uno dei momenti più emozionanti e toccanti di questa edizione.

Clicca qui per comprare la felpa di Amici 20!

I 5 finalisti Sangiovanni, Aka7Even, Deddy, Alessandro e Giulia si sono riuniti per l’ultima volta intorno ad un tavolo tutti insieme. I ragazzi hanno ripercorso il loro percorso in questi 6 lunghi mesi, fra debolezze, lacrime, emozioni ed esibizioni straordinarie.

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Ognuno di loro ha una storia da raccontare, un’emozione da rivelare, un lato del suo carattere particolarmente sensibile che ha messo in mostra. E noi, ovviamente, ci siamo letteralmente sciolti, in un pianto liberatorio legato all’affetto chea abbiamo maturato nei confronti di questi 5 talenti.

Qui sotto potete rivedere le lettere che i finalisti di Amici 20 si sono dedicati!

Clicca qui per comprare Bro’!





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Ad oggi, i pronostici sembrano dare Giulia e Sangiovanni come papabili vincitori. I due fidanzati sono fortissimi al televoto e hanno sempre trovato un riscontro molto positivo da parte del pubblico a casa.

Tuttavia, c’è un altro concorrente che grazie al televoto da casa potrebbe ribaltare la situazione. Stiamo parlando di Aka7Even, che nelle ultime settimane in particolare è entrato nel cuore dei telespettatori grazie a pezzi come Mi Manchi e Loca.

Alessandro e Deddy, al contrario, non sembrano avere molte chanche, anche se hanno già ottenuto le prime soddisfazioni lavorative. Alessandro ha infatti già in tasca un contratto in una compagnia di ballo. Deddy invece partirà presto in giro per l’Italia con il suo instore tour e ha da poco annunciato il suo primo concerto!

A tutti loro, comunque vada, noi facciamo un enorme in bocca al lupo!