Testo Lady Sangiovanni: ecco il nuovo inedito dell’artista di Amici 20!

In occasione della puntata di Amici 20 del 9 gennaio, Sangiovanni ha presentato un nuovo, scatenato pezzo inedito dal titolo Baby.

Il brano in questione è stato prodotto nientepopodimeno che da Zeff, produttore che negli ultimi mesi ha avuto la fortuna di collaborare con alcuni fra i più importanti rapper italiani come Ernia.

Qui sotto trovate il video della prima esibizione di Sangiovanni sulle note di Baby e il testo della canzone!

Testo Baby Sangiovanni



Sei così bambina

ed io cosi maturo

che non può funzionare

ma c’è bisogno di amore

ed è così bello sì

mi fai tornare bimbo

come quando mamma mi dava il bacino prima di andare a letto

e non è detto

sai mi accendi il buio

nel cielo notturno

senza visione notturna

non ho paira di nulla

ma comunque mi aspetta per farmi uno scherzo di m*rda

lanciarmi una freccia sul petto

e sarai per sempre e sarai per sempre la mia lady

na na na

perché entri in punta di piedi

e la mia vita è regolare come le rockstar

girando la città

quando la luce si spegne capirò che sei la mia lady lady lady

ma non ti piaeva un altro?

ma che fine ha fatto?

ok che sono bello ma non così tanto cosa stai cercando?

su quel piedistallo

perché sono alto

e che ti tratto bene

ho una proposta sexy da farti cresciamo insieme

dammi il tuo cuore baby

farò di te una donna baciami sulla bocca con il rossetto rosa

per la tu prima volta

siamo la coppia perfetta

Cupido la lanci sta freccia?

che sono qui che ti aspetto

e sarai per sempre e sarai per sempre la mia lady

na na na

perché entri in punta di piedi

e la mia vita è regolare come le rockstar

girando la città

quando la luce si spegne capirò che sei la mia lady lady lady