Amici 20: ci sarà anche una categoria dedicata a TikTok? Un commento

L’indiscrezione bomba l’ha lanciata pochi giorni fa il sito All Music Italia. Valerio Mazzei, youtuber membro del duo Valespo, avrebbe fatto i casting per Amici 20.

Valerio, diventato celebre su Youtube e ora lanciatissimo anche come tiktoker, in effetti non ha mai nascosto la sua passione per la musica. E ai casting, ovviamente, si sarebbe presentato come cantante, forte dei suoi successi 12 luglio, 24 ore e Mi dispiace tanto.

In virtù di quest’indiscrezione, è nata una teoria su Twitter secondo cui, ad Amici 20, verrà introdotta una nuova categoria, specifica per i talenti provenienti dal mondo di TikTok. D’altra parte, la pagina ufficiale sulla piattaforma è già molto attiva!

La creatività di TikTok è un’arte adatta per Amici 20?

Nonostante non ci siano conferme ufficiali e per quanto l’evenienza possa non soddisfare chi crede nel talento in termini più classici, non si tratterebbe di un’ ipotesi del tutto infondata.

Negli ultimi mesi, infatti, il confine tra artisti in senso stretto e creator sul web si è ridotto notevolmente. Tante celebrità dei social, soprattutto di TikTok, hanno infatti intrapreso una carriera musicale contando su una preesistente popolarità sul web, come nel caso di Dixie D’Amelio. Questo, naturalmente, non esclude che alle spalle abbiano una vera competenza.

All’inverso, i brani più famosi di artisti come Alfa ed Emanuele Aloia sono diventati popolari anche grazie al fenomeno della viralità sulla piattaforma.

Per quanto riguarda il ballo, invece, molti creator si distinguono dagli altri per balletti che sono il frutto di una solida esperienza. Come non citare Charli D’Amelio e Addison Rae, entrambe ballerine professioniste.

Infine, molti ex talent italiani sono oggi presentati dalle agenzie in qualità di tiktoker più che per la partecipazione a un talent televisivo. È il caso di Michelangelo Vizzini e di Francesco Bertoli, protagonisti della più recente edizione di Amici.

Per questi motivi, se non ci sarà una categoria dedicata a TikTok nella classe di Amici 20, quasi certamente saranno presenti delle personalità già note sull’applicazione a comporre la nuova classe.