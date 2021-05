The Tragedy of Macbeth: annunciato il film con Denzel Washington e Frances McDormand

È ufficiale, Denzel Washington e Frances McDormand saranno nel cast di The Tragedy of Macbeth di Joel Coen adattamento della celebre tragedia di Shakespeare. Ad annunciarlo i produttori Apple Original Films e A24.

The Tragedy of Macbeth uscirà nelle sale di tutto il mondo entro la fine dell’anno, prima del lancio su Apple TV +.

Il cast di The Tragedy of Macbeth comprende anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling e Brendan Gleeson. Il film riunisce i frequenti collaboratori di Coen, tra cui Bruno Delbonnel come direttore della fotografia, Mary Zophres come costumista e Carter Burwell come autore della colonna sonora. Coen, oltre a dirigere, produce il film insieme a McDormand e Robert Graf.

The Tragedy of Macbeth riunirà Frances McDormand e Joel Coen, che nella vita sono marito e moglie, dopo Ave, Cesare! del 2016. Tra le altre loro celebri collaborazioni ricordiamo Fargo, Burn After Reading – A prova di spia, L’uomo che non c’era, Crocevia della morte, Arizona Junior e Blood Simple – Sangue facile.

La storia di Macbeth

Macbeth (in lingua originale The Tragedy of Macbeth) è una delle opere più celebri e amate di Shakespeare, nota per essere uno dei lavori più complessi e densi di significato del drammaturgo inglese.

Ambientata nella Scozia medievale, Macbeth è una storia che intreccia la brama di potere e le sue conseguenze. Protagonista è Macbeth, al quale tre Streghe fanno una profezia: egli diventerà re, ma i figli del suo fedele amico Banquo regneranno dopo di lui.

Da qui il protagonista inizia a ordire trame criminose per diventare re, facendo in primis uccidere re Duncan da sua moglie Lady Macbeth e poi il suo amico Banquo con i suoi figli, tranne uno…